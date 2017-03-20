鳳林分局添購交通警示牌、爆閃燈 籲用路人減速慢行

我要評比

提醒民眾減速慢行。（楊漢聲翻攝）

花蓮縣警局鳳林分局轄區台九線241至243k鳳林鎮道路拓寬工程目前進入完工最後階段，另台九線254-264k光復到瑞穗拓寬工程正在進行中。由於馬路筆直容易超速，道路施工不便及駕駛人疏忽等因素，導致交通事故頻傳。為保障用路人行車安全，鳳林分局添購交通警示牌、爆閃灯放置於轄區鳳林、光復、大復、瑞穗等易肇事路段，提醒民眾減速慢行。

鳳林分局長楊峰明表示，道路工程更加便捷快速時，交通設備也要與時俱進，所謂工欲善其事，必先利其器，但公部門資源有限，幸賴鳳林警友會協助購買交通警示牌12面、爆閃燈8座，投入交通安全維護工作。

(中時)