325開幕「金控大戰」 蔡承儒：贏了會特別爽
富邦悍將將在3月25日的開幕戰於新莊棒球場對上中信兄弟，除了隊史首戰引關注，這場球場上的「金控大戰」也掀起話題，對此富邦領隊蔡承儒也開玩笑說：「贏了會特別爽吧。」
目前中職4支球隊中，就有2隊的母企業是金控，聯盟球員薪水榜上前幾名也都由2球團包辦，頗有互相比拚的意味，兩隊將在開幕戰碰頭，蔡承儒笑說，「金控大戰」會是不錯的話題，至於會不會因此特別想贏？他也開玩笑地表示：「贏了會特別爽吧。」
今年富邦主場安排以新莊及澄清湖為主，對於球隊接下來的規劃，蔡承儒說：「先以認養球場和蓋自己的練習場為主。」依富邦規劃，目標明年認養北部球場，其中以新莊球場較有可能，未來認養後，也一定會提升硬體設備。
富邦也有計劃要蓋自己的練習場，蔡承儒說：「球隊對於練習場已經有自己的想像，但高雄燕巢基地已經租了2年，我們也不急，求好不求快。」
(中時電子報)
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