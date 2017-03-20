少年安置機構傳性侵 監委要查
監察院今天表示，南投縣一家少年安置機構，驚傳安置少年遭集體性侵害事件，且涉嫌超額收容29人，凸顯安置機構管理有嚴重疏失，監察委員王美玉申請自動調查。
王美玉表示，將深入調查，釐清南投縣政府等機關對於安置機構內部管理、收容人數、性侵害事件通報、處置措施等事項，有無訂定相關稽查機制，及現行法令規定有無未盡周延之處。
王美玉說，該安置機構前遭社福機關評鑑為丁等，故法院交付少年於機構安置輔導前，是否審慎評估各安置機構評鑑情形及實際收容人數？為避免交付評鑑不佳安置機構，及超收情事的發生，司法機關辦理安置作業流程，有無事先與社福機關建立橫向聯繫機制？將一併調查瞭解。1060320
(中央社)
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