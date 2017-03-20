澎防部拜會馬公市長 尋求支持演訓
澎湖防衛部年度演訓在即，澎防部指揮官中將王興禮今天拜會馬公市長葉竹林感謝地方的全力配合與支持，對於地方爭取敦親睦鄰經費，軍方將爭取最大的回饋。
王興禮對澎湖地方長期支持各項演訓任務，協助社區村里環境整理與災後搶修復建等，以往都是合作無間的默契，表達感謝。王興禮指出，防區所有官兵一向專注精實戰力的培訓工作，堅守澎湖地區安全及愛民助民的信念從未懈怠，未來對於年度各項演訓，軍方會作全面的檢討，將為地方爭取最大的敦親睦鄰回饋經費，期使民眾獲得實質回饋，厚植全民國防戰力。
馬公市長葉竹林表示，澎湖防區國軍紮實的訓練，給予國人安全、安心及安定的力量。感謝軍方對於演訓場地周邊村里睦鄰經費的積極爭取，亦表感謝，並允諾未來的敦親睦鄰回饋經費，也將全數運用於演訓地區周邊鄰里，落實敦親睦鄰的美意，具體實踐軍民一家的理念。1060320
(中央社)
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