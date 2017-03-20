傳統領域劃設原轉會無共識 意見送立院

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總統府原轉會副召集人浦忠成今天說，原轉會有4名委員希望傳統領域劃設辦法暫緩，9名委員支持分階段劃設，讓辦法先上路再持續討論私有土地劃設的方式，將送立法院參考。

原民會日前公布傳統領域劃設辦法，但由於傳統領域排除私有土地，有原民團體擔心劃設辦法施行後會讓他們原有180萬公頃僅剩80萬公頃，在凱道露宿至今，等待政府回應。

總統蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第1次委員會，會議進行3個小時，蔡總統全程參與。

原轉會執行秘書姚人多、副召集人瓦歷斯．貝林與浦忠成，原民會主委夷將．拔路兒會後召開記者會。

浦忠成轉述，針對傳統領域議題，有17名委員發言，原轉會的全體委員都同意「傳統領域是完整的歷史事實」；至於原民會發布的「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，會中有4位委員表態希望劃設辦法暫緩，9位委員支持分階段劃設，但是辦法先上路，再持續討論私有土地劃設方式，另外有4位委員沒明確表示意見。

浦忠成說，劃設辦法已經進入立法院內政委員會，現在原民會不宜再有任何舉措，只能尊重民意機關處置，原轉會則是盡量把不同的聲音見解，提供立委參考。

瓦歷斯．貝林指出，這個行政命令已經到立法院，立院將決定是否准予查照，這個辦法沒有修正的問題，萬一立院不予查照，就退回到原民會重新來。

瓦歷斯．貝林說，原轉會委員的意見，將全盤讓立院參考，立法院准不准予備查，都會回到原民會處理，當然立法院可以做附帶決議看怎麼處理，讓行政單位做為未來推動劃設辦法新的修正；目前大多數人主張辦法先走，未來在傳統領域的定義與概念方面，希望原轉會土地小組做更好的說明，讓各界了解。1060320

(中央社)