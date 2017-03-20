四川上千畝柳杉樹遭剝皮 竟是松鼠作案
中國大陸四川省沐川縣舟壩鎮工農村的村民以種植柳杉樹為生，種植規模高達3000多畝，竟有上千畝柳杉樹遭到松鼠剝皮，讓村民相當無奈。
大陸成都商報今天報導，50歲的高順富，從2009年開始，在自家的山林裡種柳杉樹，等到柳杉樹逐漸長大，準備賣個好價錢時，卻遭遇了意外。
他說，大概是2015年上半年，現不少柳杉樹的樹皮被剝了，就像刀砍的一樣。他最初以為是被人為破壞的，不久後，他終於逮到「作案兇手」—兩隻松鼠正在啃食樹皮，見到人後一溜煙跑了。
農民說，這些被啃食的柳杉樹，「過了夏天，樹可能就死了，即使不死成材了，也賣不到好價錢。」
當地村民曾想方設法與松鼠作戰，但成效甚微，目前已有上千畝柳杉樹樹皮被啃，損失十分巨大。
報導說，松鼠在大陸屬「三有」動物，也就是大陸國家保護的有益的或有重要經濟、科學研究價值的野生動物，因此，必須取得政府部門核發的狩獵證，才能限額獵捕。
報導說，依據大陸相關規定，要消除沐川縣當地的「鼠患」，首先應該由主管部門批准下達獵捕計畫才行。1060320
(中央社)
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