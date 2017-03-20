聯合國2017快樂國家排名 台灣33大陸79

我要評比

挪威今年擠下丹麥成為全球最快樂的國家榜首。圖為球賽中熱情的挪威觀眾。（圖／美聯社）

成立於2012年的聯合國永續發展解決方案網絡已連續第5年發表全球快樂報告, 圖為該組織發布2017報告的網頁。（圖／unsdsn.org)

聯合國在周一公布一項全球幸福國家排名，其中挪威擠下去年榜首丹麥成為全球最快樂國家，而最快樂國家前5名全部在歐洲。台灣則名列第33，中國大陸名列79。

這份報告是由聯合國於2012年成立的「永續發展解決方案網絡」(Sustainable Development Solutions Network，SDSN)所做，其宗旨在呼籲各國共建信任與平等的社會，促進人民福祉。

路透引述這份名為「2017年世界快樂報告」(World Happiness Report 2017)指出，北歐的幾個國家是全球最快樂的，而撒哈拉沙漠以南國家及飽受戰亂的敘利亞和葉門則是全部155個受調查國家中最不快樂的。

報導說，SDSN主任同時也兼任聯合國秘書長特別顧問的薩克斯(Jeffrey Sachs)在專訪中指出，快樂國家是以傳統經濟繁榮與社會資本之間取得平衡為指標，它必須是社會的信任程度高、不平等程度低，並對政府有信心。

薩克斯說，製作這份報告目的在提供政府、企業和公民社會一項工具，用以協助他們促進人民福祉。

報告指出，全球最快樂國家前10名分別是：挪威、丹麥、冰島、瑞士、芬蘭、荷蘭、加拿大、紐西蘭、澳洲、瑞典，前6名都在歐洲。而最不快樂的國家是：南蘇丹、賴比瑞亞、幾內亞、多哥共和國、盧安達、坦尚尼亞、蒲隆地和中非共和國，非洲佔的比例最多。

在亞洲國家中新加坡名列26，泰國32，台灣33，馬來西亞42，日本51，南韓56，香港71，中國大陸79。世界舞台上主要的西方國家中，美國排名14，德國16，英國19，法國31，俄羅斯49。

報導說，快樂國家排名所根據的6項指標分別是：平均國民生產毛額、預期壽命、自由度、寬容度、社會支持度、政府與企業貪腐指數。

薩克斯特別提到，有些國家如阿拉伯聯合大公國都任命專為提高國民快樂程度的部長級職務，希望各國政府能經常測量、討論與分析國民的快樂程度，並檢討是不是政策走錯方向。

(中時電子報)