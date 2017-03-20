超狂毒蟲 毒品放排檔桿旁遭警活逮

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警方於黃男車內起獲安非他命1小包及吸食器一組。(高錦如翻攝)

毒蟲超大膽，將毒品大喇喇放在排檔桿旁，遭眼尖警方發現，當場人贓俱獲。嘉義縣竹崎警分局仁和派出所、警備隊18日凌晨執行路檢勤務時，攔截黃姓男子盤查，警方眼尖發現黃男車內放有毒品，當場起獲安非他命1小包(1.66公克)及吸食器一組，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，18日執行夜路檢勤務時，攔截一部銀色自小客車進行盤查，突瞥見黃男車上的排檔桿旁竟大喇喇放著安非他命吸食器，警隨即要求黃男下車接受檢查，還於車上起獲一小包安非他命，當場人贓俱獲，遭警方活逮。

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(中時)