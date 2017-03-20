樂天主動關閉中國境內約20家店

據南韓KBS電視台20日報導稱，樂天主動關閉在中國境內約20家門店，此前有67家樂天在陸商場因消防整頓而被勒令停業。據稱，樂天在中國業務每月損失上千億韓元報導稱，目前樂天集團在中國擁有99家大型商場，67家樂天商場因為消防安全問題而被要求暫停營業整頓，樂天集團又主動關閉了另外20家商場，這意味著超過90%的樂天在大陸商場不再營業。

報導稱，樂天集團將為此付出每月1160億韓元的損失，而停止營業期間還必須繼續支付雇員工資。

(旺報)