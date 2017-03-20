陸外匯局長潘功勝再喊 外匯管理不回管制牢籠

大陸資本外流問題雖暫緩，但尚未完全舒解，大陸人行副行長、外匯局局長潘功勝20日表示，大陸的外匯管理不會回頭，重申不會走回資本管制的牢裡，並強調已實施的對外投資開放政策也不會再推翻。但面對陸企海外併購的金額快速成長，他也以「帶刺玫瑰」比喻，提醒企業有時面對海外收購要更小心。

潘功勝說，日常監管中發現一些非理性和異常投資行為，比如國內的鋼鐵廠去海外併購飲食公司；在大陸開餐館去海外收購網游公司，或有許多陸企買下國外的足球俱樂部。

他說，如果這有利於提升大陸足球水平是件好事。但實際上有很多企業的負債率很高，卻還借一大筆錢去國外收購，甚至透過直接投資的包裝轉移資產到海外。

潘功勝指出，2016年大陸對外直接投資（ODI）快速增加，較2015年成長40%，大幅超越前幾年10到20%。雖然政府一直鼓勵企業參與國際市場並對外投資，但應更健康有序。

上世紀80年代，日本買下美國的呼聲也很高，這樣的教訓並不遙遠，提醒大陸企業走向國際時，走得快不等於走得好，走得穩才能走得好。

潘功勝20日在中國發展高層論壇，以「跨境資本流動：挑戰與應對」為題進行演說。今年初潘功勝就曾對外表達「打開的窗戶不會再關上」，他在會中也再度喊出該說法，強調外匯管理政策不走回頭路。

(旺報)