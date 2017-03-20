耕耘郵輪市場 菲台港新航線21日首航

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拓展郵輪市場是觀光局今年重點工作，觀光局與亞洲郵輪港口目的地結盟成立的亞洲郵輪聯盟耕耘有成，業者新闢的菲律賓經台灣到香港的航線，明天首航，預定上午10時到高雄港。

以亞洲為營運重心的麗星郵輪，在台灣努力下，首度促成與亞洲郵輪聯盟（Asia Cruise Cooperation，簡稱ACC）合作開發出「菲律賓佬沃/馬尼拉-台灣高雄-香港」的產品，為台灣及高雄港郵輪發展找到全新機會。

觀光局副局長劉喜臨也隨團參與，預計明天首航並抵達高雄港，為亞洲郵輪旅客提供更多新選擇。

觀光局說，近年全球郵輪市場呈現穩定成長的趨勢，依據國際郵輪協會（CLIA）2017年度展望報告顯示，2016年全球郵輪旅客數量到達2420萬人次，預估2017年將達2530萬人次。

檢視亞洲市場，亞洲郵輪旅客總量2016年到達208萬人次，佔全球市場比例為9.2%，市佔率年成長為32.9%，是全球成長速度最高的區域。

台灣目前有6個國際郵輪碼頭，觀光局採「多元開發全球布局」的全球宣傳策略，希望為台灣爭取更多不同客源市場，提升台灣旅遊產業的國際競爭力，103年起開啟亞洲郵輪結盟，並爭取國際郵輪公司合作機會。

觀光局長周永暉表示，新興市場耕耘需要非常長時間的布局，經過3年耕耘，ACC聯盟力量逐漸發揮功效。

去年底，觀光局結合台灣國際郵輪協會及長榮航空公司，與雲頂香港集團（麗星郵輪母集團），討論開闢涵蓋ACC成員航程產品（含fly cruise)的可行性，集團很快就敲定並排定今年3至5月，涵蓋3個ACC成員的15航次新航線，具體實現政府觀光新南向政策。1060320

(中央社)