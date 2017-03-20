執行盤查 警方:台北轉運站查獲419件

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客委會主委李永得質疑遭盤查，北市警局保安大隊今天表示，包括轉運站、縣市聯外橋梁都是執勤熱區。以台北轉運站為例，自去年5月迄今，查獲419件刑案，以毒品、通緝犯最多。

保安警察大隊表示，執行盤查並非隨意攔隨意查，通常看到民眾眼神閃爍，不敢正眼看警察，就會上前盤查，員警會透過經驗法則現場判斷。大多數情況，十之八九都可能藏有違禁品，或本身就是通緝犯。以台北轉運站為例，去年5月迄今盤查破獲刑案績效達419件，因此被列為治安熱點。

光是去年5月份到今年3月統計，刑案績效多達419件，有的想偷偷交易毒品，或是通緝犯想落跑的，甚至偷竊失蹤人口，被列為北市的治安熱點，

另外，包括四通八達的台鐵、高鐵、捷運站，以及連同連結北北基的道路橋梁路段，因為容易讓嫌犯快速離開的地理位置，就是員警會安排勤務盤查的熱點。

不過，保安大隊也表示，員警盤查技巧、態度上會再有所精進，提升基層執勤素養。李永得昨天在社群網站臉書（facebook）表示，在轉運站要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」。1060320

(中央社)