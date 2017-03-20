王思佳自爆泡湯裸照 嗆聲小三！

王思佳與老公大放閃光。(取自王思佳微博)

王思佳的超萌「小三」。(取自王思佳微博)

女星王思佳去年5月點頭嫁從事貿易業的華裔男友Joe，婚後幸福，時常在社群網站大放閃光，今(19日)更在網上轉發老公PO的泡湯床照，寫下「還是正宮最受寵」、「小三自己在家」，向小三示威。

原來王思佳所說的小三正是她養的愛犬，早前她曾PO出愛犬萌躺老公懷中的照片，笑稱愛犬是「Father n daughter最强小三」，照片吸引網友熱烈留言「牠才是正宮」、「那小眼神，充滿了敵意和不屑」。

隨後王思佳也不甘示弱，轉發與老公親密泡湯照，搞笑向愛犬宣示主權，「最強小三示威完還是正宮最受寵，泡湯按摩吃大餐～snow小三自己在家」，裸身依偎老公的身影讓網友看了好害羞。

(中時電子報)