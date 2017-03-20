精湛光學相中北港糖廠 籌設媽祖文創園區
雲林縣北港鎮旅外企業家精湛光學公司董事長吳俊男回饋家鄉，繼今年初斥資5000萬元在北港鎮興建精湛圖書館，近期著手籌設兩岸唯一的媽祖文創園區，預計投入資金達20億元以上。
46歲的吳俊男19歲即離開家鄉創業，經過20餘年奮鬥，創立精湛光學公司、全盈自動化公司，今年1月回到北港故鄉主持精湛圖書館開幕典禮，做為回饋故鄉的第一步，進而實現興建媽祖文創園區夢想。
吳俊男表示，他年輕時年少輕狂不學好，是別人眼中被放棄的孩子，退伍後接觸到機械產業，從此改變了人生，從當學徒到自行創業，每天工作至少12小時，終於打造出屬於自己的天空。
吳俊男強調，興建精湛圖書館只是回饋故鄉的第一步，日後將籌建媽祖文創園區，預計初期投入20億元，以迪士尼樂園為藍圖，把媽祖的陣頭文化加以歡樂化，藉此吸引更多民眾了解媽祖宗教信仰文化，配合飯店的成立，將可創造上千個就業機會。
北港鎮長張勝智說，目前精湛公司看中北港糖廠做為媽祖文創園區基地，能否順利興建，是北港繁榮的重要關鍵之一，因此將會全力協助，也會請縣府、中央共同支持，讓北港鎮脫胎換骨。
(中時)
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