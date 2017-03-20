四湖功夫蝦乾，武術之鄉的好滋味

功夫蝦乾手工繁複，充滿海洋與陽光的滋味。（張朝欣攝）

四湖鄉廣溝社區的功夫蝦乾，以手工將劍蝦去殼、去沙根，再曝曬在太陽下曬乾，非常耗費功夫，加上四湖鄉是功夫之鄉，因此稱為功夫蝦乾，濃縮了海洋與陽光的天然風味，滋味鮮美口感獨特。

廣溝社區位於四湖鄉海邊，每年11月至隔年5月，劍蝦迴游至台灣海峽，社區家家戶戶便忙著曬蝦乾，是流傳百年的傳統產業。武術則是地方傳統文化，每年舉辦武術節以武會友，社區因此結合兩項傳統，推出「功夫蝦乾」。

廣溝村長蘇碧伶表示，劍蝦捕捉上岸後，社區婦女便開始進行分類，體型大的劍蝦賣給餐廳，小蝦製成蝦米，中型蝦才是蝦乾的主角，大家用手工去殼、挑掉沙根，把蝦仁排列整齊，在陽光下曝曬1至3天，非常耗工費時。

地方婦女指出，8台斤生鮮劍蝦經過陽光曝曬，僅能製作出1台斤蝦乾，所以每尾都是濃縮過的精華，蝦肉具有韌度，愈嚼愈香甜，口感非常特別。

蘇碧伶說，劍蝦產於台灣海峽，無法人工養殖，曬乾後本身就有海水的鹹度，用來入菜不用再添加其他調味料，她推薦蝦乾炒蛋、蝦乾炒三蔬、紫菜蝦乾湯，這是社區最受歡迎的3道蝦乾風味菜，能吃出海洋與陽光的精華。

(中時)