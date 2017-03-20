郝龍斌：李永得打擊警察士氣

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，客委會主委李永得被臨檢就說台北市是「警察國家」，太過當，打擊警察士氣，且將束縛警察在犯罪熱點區巡邏、查察，依法行政的作為。

郝龍斌下午參加TVBS「少康戰情室」錄影時表示，這次台北市保安大隊員警依法臨檢，唯一缺失是在沒有證明、沒有證件、又不知道李永得身分的情況下，就把李永得放了，這是唯一的缺失。

郝龍斌說，這也證明「台灣不是警察國家，台灣是警察弱勢國家」，警察累的要死、什麼都不敢得罪，警察弱勢，是動搖國本。

他說，李永得被臨檢就反彈、恐懼，希望民進黨以同理心了解當其準備制訂「保防法」、「反滲透法」賦予保防員監聽、搜索等權力時，民眾恐懼的心理，想想看推動這些法案，適不適當？1060320

(中央社)