都是金馬新人獎得主！李千娜和郭書瑤飆戲滴血大崩潰

李千娜和郭書瑤精彩飆戲。（HBO Asia）

李千娜和郭書瑤精彩飆戲。（HBO Asia）

李千娜練吉他練到滴血崩潰。（HBO Asia）

李千娜練吉他練到滴血崩潰。（HBO Asia）

李千娜飾演巨星。（HBO Asia）

HBO Asia第一部台灣製播、全中文發音的原創影集《通靈少女》（THE TEENAGE PSYCHIC），劇中除了以《志氣》拿下金馬獎新人獎的郭書瑤飾演女主角外，同樣也是金馬獎新人得主的李千娜則特別客串演出超級巨星Alice。李千娜有一場演唱會吉他自彈自唱的戲，卻只有3天的時間就要練到老師等級的solo吉他技巧，讓她練到兩手長水泡、磨破、滴血仍逞強繼續，將自己逼到只要碰到吉他就掉眼淚的地步，戲裡戲外都大崩潰！

李千娜至今回憶起拍攝《通靈少女》時苦練吉他的情景，情緒還是很激動，「哪有人3天內就要從頭到尾練好完整的一首歌？！這首歌裡面有finger style的花式彈法，即使老師級的人也要勤練7天以上才有可能，更何況我的吉他程度還是幼稚園等級，然後要看影片自學？這不是逼死人嗎？」那3天她度日如年，除了吃飯睡覺外都在練習，壓力大到一直哭，就像用了30天的力氣來完成這件事。

導演陳和榆知道這個角色要會唱歌還要會演戲，本身還必須具備巨星氣息已經很不容易，因此並沒有設定李千娜一定要把吉他練到完美，可以用特寫、借角度方式彌補，可是李千娜無法接受，她說：「就像哭戲哭不出來，點眼藥水做假一樣。如果都過不了自己這關，如何說服觀眾？」這場演唱會獨奏的戲，不但要自彈自唱，同時有情緒很重的哭戲，難度很高，而且完全沒有別人可以幫上忙示，「反正我就是很倔強，覺得凡事不可能做不到，越難的事我越想做到好。」

這場戲NG重來了10次，因為要顧全吉他、表情、眼淚及各種鏡位，讓李千娜很煎熬。等到一拍完，李千娜激動落淚，第一件事就是衝過去打導演，她說：「很開心，也將既壓抑又緊繃的心情一併釋放。」

這首〈不曾回來過〉不但是《通靈少女》的插曲，同時也收錄為李千娜的單曲，並以劇集片段剪輯成MV，環球唱片將於4月首播之後，以數位單曲形式發行。所以，兩位金馬獎新人郭書瑤和李千娜，不但第一次在《通靈少女》劇中對戲，同時瑤瑤、蔡凡熙也將成為李千娜MV的男女主角。

《通靈少女》是HBO Asia與公視首度跨國合製的劇集，即將在4月2日（日）晚間9點於公視頻道、晚間10點於HBO與HBO HD頻道全台首播，除了台灣之外，全亞洲有HBO服務的地區也將會安排播出。

(中時)