傳五星縣長轉戰北高？ 傅崐萁不排斥任何可能

花蓮縣長傅崐萁（右）接受電台專訪。（許家寧攝）

面臨2018年任期即將屆滿，花蓮縣長傅崐萁挾七連霸五星縣長、全台施政滿意度第一名光環，未來動向令人好奇，外傳有泛藍高層勸進順勢他轉戰雙北市長，傅崐萁今午受電台訪問時笑稱「凡事隨緣！」高雄也沒有甚麼不好，不排斥任何可能。

傅崐萁昨天接受電台專訪，暢談8年來讓後山成功翻轉的「花蓮經驗」，批評自去年520蔡英文總統上任之後，台灣各種亂象層出不窮，像是貿然實施一例一休政策，造成地方民怨四起，各行各業哀鴻遍野，認為蔡英文沒有體恤基層庶民，聲望民調才會創下上任以來次低。

中央當然是事主！傅崐萁直言，中央訂定僵化的框架箝制企業主跟勞工，造成雙方反彈，認為一例一休不只是勞工跟企業主「雙輸雙殺」而已，未來造成的惡性循環會波及台灣的產業鏈，讓台灣稅收降低，不但勞資與政府「三輸」，台灣競爭力將大幅衰退。

面臨明年任期即將屆滿，挾執政亮眼成績，地方高支持度，以及跳脫藍綠的「無黨籍」身分，各界也頻頻「點名」他可能「走出後山」朝雙北市長進擊，傅崐萁說，先把目前施政做好做滿，這兩年有非常多重大觀光基礎建設要做好，才能徹底扭轉花蓮未來。

對於節目主持人黃光芹追問傅崐萁若轉戰雙北，若在新北遇到侯友宜，台北遇到柯文哲，擁有高名氣的傅崐萁是否能制勝？傅崐萁認為「凡事隨緣」，未來有緣分也都不排斥，更語出驚人說，高雄也沒有甚麼不好，透露不排除任何可能。

盛傳擔任國民黨不分區立委的妻子徐榛蔚長期在地方耕耘熱身，問及傅崐萁卸任花蓮縣長之位後，是否由徐榛蔚順勢接棒？傅崐萁笑稱，做好該做的事情，好好思量地方怎麼走，花蓮人民自己會去做決定。

(中時)