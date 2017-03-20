嘉義夫妻自創品牌 用藥包概念行銷茶葉
一對在嘉義賣茶葉的李仲益、林盈嬌夫妻，在5年前因公公過世，不忍心婆婆經營多年的茶業就此消失，因此就將婆婆的茶業事業接下來，為了讓茶葉不再淪為次等國民，李姓夫妻便自創茶葉品牌，讓更多台灣人接受飲茶文化。
45年前，一位李媽媽為了養活家裡兩個小孩，每天背著許多的中藥材到嘉義山區販售，這個年代沒有自己的交通工具，只能每天搭著縣內公車，隨意到山區的村莊裡向村民兜售藥材。李媽媽因常在阿里山產茶區出沒，也漸漸對茶葉產生興趣，開始在石桌山區種植茶葉，不再販售藥材。
5年前，因為李仲益的父親因病過世，原本李仲益的母親想把經營多年的茶業事業結束，但李氏夫婦不忍心父母親多年經營的事業就此結束，毅然的將父母親的茶葉擔子接下來。
一開始，李姓夫妻只知道販賣茶葉，後來林盈嬌認為不應只有單純的販售茶葉，應該要走出自己獨有風格，於是在2年前自創「一茶工房」，林盈嬌為了自創品牌，從品牌設計、茶葉包裝全都一手包辦。
林盈嬌目前是一茶工房品牌總監，她表示，一茶工房茶葉包裝的構想是來自於婆婆當年在山區賣藥材的包裝方式，所有茶葉包裝採用牛皮紙包材，訂製成四方型有藥包外型的感覺，顛覆傳統毫無設計感的包裝方式。目前推出四款茶葉包裝，也都獲得嘉義縣市十大伴手禮以及最佳設計獎項。
(中時)
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