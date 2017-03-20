世界搏茶會 文學家參觀添藝文氣息

台灣知名文學家渡也（前排左二）、向陽（前排左一）、吳孟樵（前排右二），20日南下嘉義參觀「2017世界搏茶會」。（余信賢攝）

2017世界搏茶會18日起，在嘉義縣蒜頭糖廠西側倉庫舉辦，展期總計10天，展出內容有茶文化展演、茶器展及茶旅行等主題。嘉義縣為了增加更多藝文氣息，20日邀請7位台灣知名文學家南下嘉義參觀搏茶會。

台灣知名詩人渡也、向陽、顏艾玲、郭漢辰、汪詠黛、吳孟樵等7位知名文學家，受到嘉義縣政府的邀請，20日南下嘉義縣，參觀位在蒜頭糖廠的「2017世界搏茶會」。

詩人渡也表示，去年的搏茶會就有來參觀過，這一次參觀了3個館，這一次有別去年多了2個設有裝置藝術的館，這2個館裡的裝置非常特別，可以看到許多有關嘉義縣的意象，非常特別。還記得去年來搏茶會參觀時，就遇到了下雨，設在戶外的茶席區就無法使用相當可惜。今年的搏茶較去年有變化，讓觀賞者在每次來的時候有不一樣的感覺。

這7位台灣文學家在參觀搏茶會後，坐下喝上嘉義在地阿里山烏龍茶，飲畢，文學家們紛紛豎起大拇指說聲讚！文學家吳孟樵說，自己在台北工作很少會飲茶，都是以咖啡為主，這次來到搏茶會看到豐富的茶文化，還喝到口感清雅，口齒留香。

文觀局長許有仁表示，因為嘉義不缺少美，是缺乏發現。所以這次特別邀請文學家來搏茶會，希望文學跟著茶旅行，下午這群文學家也將到梅山瑞里欣賞即將綻放的紫藤花。

(中時)