吐槽汪小菲「人模人樣」 大S曝尪在家真面目

大S虧汪小菲人前人後不一樣，曝其在家真面目。（圖／中時資料照）

大S發文吐槽老公。（圖／取材自大S微博）

藝人大S和汪小菲婚後生下一對兒女，一家四口幸福和樂，但今（20日）她卻在微博轉發老公受專訪的片段，吐槽對方上節目就變得「人模人樣」，還曝光汪小菲私下在家的真面目，笑稱要換家門鎖，讓眾人噴笑。

汪小菲日前上《TVBS看板人物》受訪，聊到家庭生活，臉上充滿愛的溫柔模樣，可見其愛家的程度，不過，大S今卻轉發該片段，調侃說「為什麼你上節目就人模人樣，在我面前就非要惹我？」大爆老公私下調皮的一面，還補充一句「你要老用那種軟綿綿的語調跟我說話，我應該會換家門鎖。」

大S一PO文，引來網友大呼「這花式秀恩愛好厲害」、「想知道他怎麼惹妳」，笑稱想看汪小菲向大S撒嬌的樣子，好奇夫妻倆私下的逗趣互動。

(中時電子報)