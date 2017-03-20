《了解與互信 兩岸一定旺》提勒森會王毅！帶來川普籌碼？中美關係新階段？

冷靜的一握美國國務卿提勒森（左）18日抵北京，隨即拜會大陸外長王毅（右），會後雙方召開記者會，北韓及「習川會」是焦點，中方籲美方在北韓問題上冷靜。（法新社）

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大陸國家主席習近平會見美國國務卿提勒森。習近平表示，和美國總統川普透過電話保持良好溝通，「中美兩國完全可以成為很好的合作夥伴」。提勒森說，川普有機會訪問中國。美國一邊示好一邊又要賣台灣武器，葫蘆裡賣的是什麼藥？

另一方面，AI「人工智慧」，出現在大陸兩會的報告書中，讓嚴肅的兩會話題漸漸脫離政治為主的方向，改以經濟民生為國家發展主軸，不過也越來越多人擔心，人工智慧的發展將使在未來10年，一半的工作機會不見了，真的是這樣嗎？鎖定晚上10點中視頻道，或中視新聞YouTube頻道及中視新聞臉書粉絲專頁同步直播。

(中時電子報)