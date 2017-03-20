富邦開幕戰迎中信 蔡承儒：若贏特別爽
中華職棒新球季25日開打，主場富邦悍將、客隊中信兄弟上演「金控大戰」，也是富邦隊史首戰，集團一級主管全數到場，總經理蔡承儒說「贏了特別爽」。
富邦去年以新台幣3億元接手義大犀牛隊，犀牛隊的最後一季拿下總冠軍，本季開幕戰要與去年冠軍賽對手中信兄弟，在新莊球場碰頭。
富邦今天公布全新主客場球衣、吉祥物Frankie「富藍奇」，以及啦啦隊Fubon Angels。
蔡承儒表示，球衣符合球員的需求，輕量化設計，特色是全無廣告，看不到過去「貼膏藥」式的球衣廣告。蔡承儒開玩笑說「如果出價很高，我再考慮一下」。
富邦集團「大董」蔡明忠、「二董」蔡明興開幕戰當天都會到場，集團子公司的一級主管也都會到場。蔡承儒說，原本二董蔡明興有其他行程，正在努力排開時間。
球團本來安排富邦「大董」蔡明忠開球，但他先前運動受傷，蔡承儒說，在2月接到消息之後，很幸運可以請到王力宏。
義大犀牛去年主場平均觀眾4280人，蔡承儒為新球季訂下5500人的目標，至於周邊商品還要「試水溫」，觀察球迷反應。
開幕戰外界冠上「金控大戰」，蔡承儒輕鬆看待，「這是不錯的話題，大家高興就好，贏了應該會特別爽」。蔡承儒說，球季賽平常心、逐步調整，最重要的目標是總冠軍、二連霸。
富邦悍將本季主場在新莊27場最多，其次是澄清湖21場，蔡承儒說未來計畫以北部為主場，明年如果有機會認養新莊主場，一定會提升硬體、汰換老舊設備。
蔡承儒說，接手球隊以來，最大的花費應該是未來興建練習場、認養主場；第一年要觀察球隊收入，初步評估至少5年能夠損益平衡，「如果只以賺錢為目標，接下球隊未必是最好的選擇，最重要還是想幫台灣棒球」。1060320
(中央社)
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