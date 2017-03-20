傳統領域劃設爭議 蔡總統提6點意見

原民傳統領域劃設引爭議，總統蔡英文今天在原轉會提6點意見，其中，她認為，傳統領域被賦予諮商同意權的法律意義，要考慮法律授權是否夠明確，也必須考慮現實上的社會衝擊。

原民會日前公布傳統領域劃設辦法，但由於傳統領域排除私有土地，有原民團體擔心劃設辦法施行後會讓他們原有180萬公頃僅剩80萬公頃，在凱道露宿至今，等待政府回應。

總統蔡英文今天主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第1次委員會，會議進行3個小時，蔡總統全程參與。

原轉會副召集人浦忠成會後轉述，蔡總統聽完各委員的意見後說，委員間的意見衝突，並沒有想像中的大，會議討論有助於釐清問題，非常有意義。

蔡總統也針對原住民傳統領域這個議題提出6點意見，包括，第一，原住民族對傳統領域的理解，是事實的陳述，也是自然主權的概念。這是完整的空間範圍，而不是所有權的概念。

總統認為，從歷史正義的角度來說，傳統領域是先存在的事實，國家法律上公有、私有土地的區分，則是後面才發生的事，兩者有所區別。政府有責任帶領主流社會尊重、理解這個歷史事實。

第二，蔡總統認為，透過原基法第21條的規定，傳統領域被賦予「諮商同意權」的法律意義。在這個情況下，要考慮法律的授權是不是夠明確，也必須考慮現實上的社會衝擊。總統也特別表達，推動轉型正義，是為了促進族群間的和解，而不是要製造對立。相信在座委員都同意這點。

第三，她說，目前，「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」已經進入立法院的審議程序，原轉會尊重立法院的自主性，但會把原轉會所有委員的發言紀錄完整轉送立法院，提供立法委員參考。

蔡總統說，第四，原轉會未來的任務，會針對「原住民族土地及海域法」的立法方向，持續進行討論，經過充分的溝通和理解，用法律的位階，完整確認原住民族土地的處理方式。

第五，蔡總統認為，這次的議題，凸顯了釐清傳統領域歷史真相的必要性。原轉會底下的土地小組，有必要持續蒐集、整理史料，讓傳統領域在歷史上的概念、定義、範圍，可以隨著更多真相的揭露，持續對話下去。

第六，蔡總統認為，法制層面的推動有階段性，政府會一步一步來。相信藉著原轉會的努力，原住民族土地的歷史，一定會漸漸被社會大眾認識。土地議題的處理，也一定會找到更完善的模式。1060320

(中央社)