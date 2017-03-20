媒體指棄守農會改選 民進黨否認
媒體報導指「民進黨棄守農會改選 張榮味家族續獨霸」，民進黨發言人張志豪今天表示，該則報導內容純屬臆測，不是事實，對於這樣的「報導」，民進黨感到遺憾。
民進黨發言人張志豪今天指出，對於農會選舉，民進黨這段時間都動起來，各縣市輔選幹部也都團結一致、全力以赴，為共同目標持續努力。根據了解，針對這次農會選舉，民進黨都有推出人選登記，但目前結果尚未確定。
張志豪指出，報導稱「民進黨長期執政的台南、高雄和屏東縣市，輔選幹部回報可掌握的農會代表人數全數掛零」，根本不是事實。媒體在未經查證下逕自寫作，令人遺憾。
另外，今天也有媒體報導指，民進黨在農會選舉慘敗收場，民進黨立委蘇治芬近日將再重拋「農改三法」修法版本，主張農會選舉改為直接選舉。
對此，張志豪表示，民進黨一向堅持「農會應該是農民的農會，而不是派系的農會」，農會應該強化功能照顧更多的農民，不該淪為派系綁樁的工具。
他說，在此原則下，民進黨採取開放的態度，而且樂見黨內對於「農會三法」正面有價值的討論，並且期待黨內能早日形成共識。1060320
(中央社)
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