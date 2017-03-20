陸OL海淘多肉 天津2年截獲232株

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植物界「萌貨」多肉，成為大陸廣大上班族海淘的搶手貨。天津檢疫局近日查獲2株非法郵寄入境的多肉植物，是今年首批查獲的「績效」。統計指出，天津近2年總共攔截232株。

大陸央廣網報導，天津出入境檢驗檢疫局郵檢辦事處人員近日在普通郵件查驗現場截獲2株多肉植物種苗，初步鑑定為「玉扇」。這是今年天津展開「綠蕾」專案以來，首批截獲的非法郵寄入境植物種苗。

玉扇，又名截形十二卷，為百合科十二卷屬多肉植物，植株無莖，肉質葉排成兩列呈扇形，葉片直立，稍向內彎，頂部略凹陷。由於收件人不能提供官方植物檢疫證書及檢疫審批手續，遭到檢驗檢疫人員截留。

報導說，大陸國家質量監督檢驗檢疫總局2015年部署展開「綠蕾」專案以來，從2015年3月至今，在入境的普通包裹中攔截多肉植物種苗17批、232株。

其中，瀕危種苗仙人掌科（龜甲牡丹等）種苗共計10批80株，主要來自德國、波蘭、西班牙、捷克。1060320

(中央社)