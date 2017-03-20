遭洪秀柱開除黨籍 賴進坤卻收到黨主席連署書
花蓮縣議長賴進坤去年花蓮市長補選時，疑違紀替綠營動員助選，遭國民黨主席洪秀柱「揮淚斬馬謖」鐵腕開除黨籍，但他日前竟收到洪秀柱的「主席選舉候選人連署書」，讓賴進坤哭笑不得，如果沒被開除黨籍，一定會全力為洪主席連署！
賴進坤在去年花蓮市長補選期間，接待民進黨高雄市長陳菊等人，被縣黨部提報違紀建請開除黨籍，賴進坤雖極力解釋，因同時兼任全國宜蘭同鄉會理事長，基於禮貌與同鄉之誼，被有心人士放大解讀為違紀輔選，讓他喊冤大呼「莫須有」。
考紀案去年11月送交黨中央，雖然會中不少中常委發言替賴進坤緩頰，洪秀柱仍決定鐵腕開鍘為地方投下震撼彈，據轉述，當時洪秀柱在會中表示「揮淚斬馬謖」最痛苦和難過的人就是她，但事隔才三個多月，賴進坤家人竟然收到「洪秀柱黨主席候選人連署書」。
信函正面還寫著「賴進坤同志鈞啟」，讓親友感到「好氣又好笑」；支持者不平說，去年初洪秀柱領表參選主席時首站就來到花蓮造勢，賴進坤不但全力相挺，還希望黨員多多拉票，還「換柱」一個公道，但「真心換絕情」，現在好意思要人幫忙連署，認為洪秀柱陣營連署作業離譜，難道都沒在看電視嗎？
「洪秀柱連署作業中心」人員回覆，信函為依據先前總統選舉時的連署資料，對於作業上疏失，連忙表示不好意思！對此，賴進坤平常心看待，如果還是黨員身份，一定會全力為洪主席來連署！
(中時)
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