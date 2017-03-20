黑沃咖啡攜手大甲鎮瀾宮 聯名推「媽祖咖啡」

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黑沃咖啡執行長林佩霓（左）表示，「媽祖咖啡」禮盒自21日起開始發售。（圖／曾麗芳）

黑沃咖啡在大甲媽遶境期間，將出動一台媽祖大卡車在遶境定點、由2位美女烘豆師現場表演烘豆秀，還有免費咖啡供信徒品嘗。（圖／黑沃）

黑沃咖啡在大甲媽遶境期間，將出動一台媽祖大卡車在遶境定點、由2位美女烘豆師現場表演烘豆秀，還有免費咖啡供信徒飲用。（圖／黑沃）

每年吸引逾百萬信徒參與的大甲媽祖遶境，今年將於3月24日登場，與大甲媽相關的文創商品、買氣強強滾！搶搭大甲媽遶境順風車，台中知名的黑沃咖啡，首度攜手大甲鎮瀾宮聯名推出「媽祖咖啡」掛耳包禮盒，明（21）日起開始發售，僅限量3,000盒，目前已被搶訂500盒。

「媽祖咖啡」不僅由台灣烘豆大賽冠軍江承哲調配媽祖專用咖啡配方，並力邀旅日美裔台灣藝術家Jamz、設計新潮時尚的「媽祖平安符」包裝，搭配一台3.5噸媽祖大卡車在遶境定點、現烘現煮咖啡供民眾免費品嚐，今年大甲媽遶境出巡將充滿濃濃咖啡香！

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，黑沃咖啡首度參與大甲媽遶境活動，將出動媽祖大卡車載著大型烘豆機，在沿途遶境定點、由2位美女烘豆師現場表演烘豆秀，同時供應免費咖啡讓信徒品飲。

此外，黑沃咖啡將於定點現場舉辦擲筊杯比賽及互動小遊戲，最大獎項是市價1萬8,880元的薆悅酒店總統套房、或星動銀河旅店的海王套房。

今年最受矚目的莫過於黑沃咖啡首席烘豆師江承哲，專為大甲鎮瀾宮媽祖研發的「媽祖咖啡」掛耳包，採用來自中美洲薩爾瓦多咖啡豆，風味帶有堅果與巧克力芳香，口感豐富厚實、尾韻甘甜順口。

為了搭配這款全台獨一無二的「媽祖咖啡」，黑沃咖啡禮聘旅日美裔台灣藝術家Jamz設計新潮時尚的媽祖平安符包裝，並以紅、紫、橘、白、粉紅5種顏色，分別代表平安、健康、發財、升官與貴人相助五種吉祥意義，另外還附上一張大甲媽祖五福臨門明信片，讓信徒可以將祝福寄給遠方的親朋好友。

林佩霓表示，「媽祖咖啡」禮盒自21日起發售，內含10包掛耳包，每盒零售價350元、2盒特價500元，僅限量3,000盒，還可免費宅配到住家的便利商店代收；另外，黑沃咖啡同步推出「媽祖福袋」，內含媽祖系列、繽紛系列及黑沃冠軍系列等多款不同風味的咖啡掛耳包，零售價399元。

由於21日晚上，台中大甲體育場將舉辦起駕宴，媽祖咖啡當天將於現場販售，黑沃咖啡將當日總營收1成，捐助大甲媽鎮瀾兒童家園作為善款，為社會盡一份心力。

(工商)