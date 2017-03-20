吉安年輕族人換上丁字褲 耆老傳授百年摔角秘技

阿美族青年褪下衣服，下場演練傳統摔角技巧。（許家寧攝）

部落青年學習摔技前，先練習如何被摔。（許家寧攝）

傳承百年的阿美族傳統相撲「米得路」，是過去族人學習格鬥技巧、抵禦外敵的重要競技，隨著時代變遷，面臨青年人才嚴重斷層，吉安鄉昨有數十名年輕族人，褪去衣物換上丁字褲，向耆老請益百年摔角秘訣，盼透過實戰，傳承部落即將消逝的重要文化。

每年到了三月底左右，花蓮吉安鄉的阿美族部落都會進行「米得路」（Mitelu）、「馬拉勒夫」（Malalevu）的摔角儀式活動，這項僅全國吉安鄉阿美族獨有的摔角祭儀，近年僅剩老一輩族人依循傳統，頂著銀髮，氣喘吁吁在場上競技，讓耆老看了相當憂心。

吉安鄉公所舉辦「阿美族米得路摔角研習營」，十多名娜荳蘭部落青年在部落耆老張小明解說米得路儀式和禁忌，並脫衣下場示範如何運用「推、捉、拉、閃、按」等密技，如何借力使力，以柔克剛來獲取勝利，讓在場青年看得驚呼連連。

張小明也分享自己從實戰動作裡，研發並歸類成六個簡單動作進而用心教學，透過分解動作、反覆練習，讓青年用心體會祖先的智慧，青年也展現濃厚的興趣，紛紛下場試試身手，在裁判吆喝聲中，雙方互不相讓，從僵持不下到最後分出勝負，讓觀眾大呼過癮。

鄉長黃馨表示，米得路為南勢阿美重要的傳統祭典活動，隨著時代變遷，許多家長擔心受傷反對讓孩子參與，但其實只要從基礎練起，就很容易減低受傷的恐懼與疑慮，盼藉由盼培育下一代延續這個祭典活動，將阿美族摔角文化持續傳承下去。

(中時)