張花冠忍著眼疾 視察世界搏茶會

嘉義縣長張花冠不因為眼疾而多做休息，反而是在世界博茶會期間天天到場，今日還與台灣知名文學家渡也、向陽等人一起品茗，文觀局長許有仁也在一旁陪同（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠最近因為眼疾，右眼因而戴上眼罩，縣長並沒有因眼疾而休息，反而在世界搏茶會期間，每天都會到現場查看狀況，張縣長也說自己最近的打扮是最新流行，戴上了半邊太陽眼鏡，縣長張花冠真的為嘉義縣不辭辛勞，一刻都不停歇。

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