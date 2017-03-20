英國下周三啟動脫歐程序 歐盟做好萬全準備

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歐盟執委會周一表示已知英國將在下周三（3月29日）啟動脫歐程序，並強調「歐盟已做好準備」，但估計脫歐程序啟動後還要再等6到8周才會實際展開談判。

英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）周一表示：「英國駐歐盟大使已在周一上午向歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）告知，英國將在3月29日提出里斯本條約第50條以啟動脫歐程序。」

(工商)