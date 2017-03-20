聽到兒子談姊弟戀　賀一航這麼做！

賀一航劇中對懷孕的林予晞態度大轉變。（TVBS）

黃遠劇中與林予晞談姊弟戀。（TVBS）

張書豪與方志友飾演相戀多年的情侶，互動自然。（TVBS）

公視、TVBS《酸甜之味》上週六首播，劇情生活感真實貼近每個家庭的酸甜滋味，播出後口碑迴響熱烈，在PTT台劇版播出才23分鐘就被推爆，累積46頁近千筆的推文討論。首集劇情爆點連連，《酸甜》劇中飾演乖乖牌小兒子的黃遠，居然跟鄰居姊姊林予晞談起七歲姊弟戀，還不小心「弄出人命」，讓網友罵翻，直稱他才是最大的Trouble Maker，為爹不疼娘不愛的二哥張書豪叫屈。黃遠與林予晞對於小剛這個角色被罵翻大感意外，黃遠說：「沒想到引起這麼多的討論，這也代表編劇及導演對小屁孩的設定很成功，也希望大家要繼續看下去，我只是第一顆未爆彈，敬請期待後面的爆點。」

賀一航在劇中所飾演的潘爸，原本將林予晞當成女兒疼愛，結果發現她跟小兒子談戀愛還懷孕，態度立刻180度大轉變，賀一航說自己其實沒那麼古板，過去兒子曾治豪也談過姊弟戀，但他採取的方式是跟女方說：「我兒子還不成熟，妳要跟他在一起要有心理準備，可能會很辛苦喔。」賀一航說，女生通常比較成熟，如果聽完這番話還想在一起，那他也就祝福，跟兒子說太多反而只是破壞父子感情。但如果兒子不小心讓他當阿公，觀念很很新潮的賀一航說：「我很希望趕快當阿公啊！我就有點後悔自己生一個太少了！希望他生越多越好。」

相較於賀一航想趕快抱孫，黃仲崑卻一直對黃遠耳提面命：「我不想太早當阿公！」黃遠表示自己的個性與劇中小剛其實蠻不一樣的，因為父親黃仲崑從小對他施行軍事化教育，黃遠說：「所以我在做任何事情都會想得很清楚才去做，現實生活中不會這麼衝動。」

網友也好奇林予晞在劇中為何會愛上這樣一個小屁孩？林予晞露出慧黠的笑容說：「第一集只是點出問題，小剛的好，大家要看下去就知道。」林予晞表示像阿丹這樣獨立的職業女性，每天面對張牙舞爪的職場，遇到像小剛這樣很可愛、很萌的「年下男」來照顧自己，現實生活中的她應該也會愛上這樣的人。

(中時)