喬治克隆尼嬌妻助前性奴 籲控IS戰爭罪
性格男星喬治克隆尼嬌妻、國際人權律師阿瑪爾克隆尼今天陪同自伊斯蘭國（IS）魔掌脫逃的前亞茲迪性奴接受訪問說，對IS不只要發動軍事戰爭，也要展開戰爭罪調查，發動法律戰。
倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，在知名人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）陪同下，遭IS挾持數月的穆拉德（Nadia Murad）講述她的可怕遭遇。阿瑪爾克隆尼試圖引導世人注意穆拉德、以及其他落入IS手中經常受虐的亞茲迪女性不幸遭遇。
阿瑪爾克隆尼和穆拉德一起上美國有線電視新聞網（CNN）訪談節目，穆拉德說：「2014年8月3日清晨，他們來攻擊我們。」
「近6萬5000名亞茲迪女人和孩童被綁架，同一天，約5000名亞茲迪人遭殺害。8個月期間，他們把我們和我們的母親和兄弟姊妹分開，有些人被殺或失蹤。」
穆拉德說，她的母親和6個兄弟遭IS處死。
她又說，她和其他未婚女子被IS抓去當性奴，在幾名IS男子間交換。她曾因試圖逃走，遭處罰施以輪暴，直到暈厥。
穆拉德說：「他們出售女孩子、未成年女孩子，因為IS認為那是伊斯蘭律法所允許。」
她說：「他們不只來攻擊特定人士，他們要對付所有的亞茲迪人。」
阿瑪爾克隆尼代表穆拉德和其他有類似遭遇的亞茲迪女子，她說，現在不只要對IS發動軍事戰爭，也要發動法律戰。
阿瑪爾克隆尼本月稍早在聯合國，呼籲各國政府對IS展開戰爭罪調查。（譯者：中央社羅苑韶）1060320
(中央社)
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