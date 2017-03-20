是否登上聖母峰難知道 尼泊爾出新招

一些預計未來兩個月要攀登聖母峰的登山客，為了自身安全和預防他們做出登頂假聲明，將攜帶GPS裝置同行。

尼泊爾旅遊部門主管達卡爾（Durga Dutta Dhakal）今天說，在今年的春季登頂中，登山客將帶著全球衛星定位系統（GPS）裝置，以便在試著攀上海拔高度8850公尺的聖母峰（Mount Everest）時，行蹤能被掌握。

美聯社報導，這次登頂預計將有數百名登山客參加。他們將在4月和5月嘗試登上這座全球第一高峰，但只有少數人會配合一項實驗配帶著GPS。

這些定位裝置也會追蹤登山客在聖母峰上的一舉一動。他們下山後，相關數據會接受檢查，以確定是否真有登上頂峰以及是否應發給登頂證書。

一對印度夫婦去年聲稱登上頂峰並獲得登山當局的證書。不過，當局後來確定，這對夫婦更改了他們在峰頂的照片。對尼泊爾登山當局來說，此事實在無比尷尬。

登山客只需要一張顯示他們位在海拔8850公尺峰頂的照片，以及來自政府所指定聯絡官員的報告。不過，這些官員鮮少會待在山上監控著登山客。（譯者：中央社周慧盈）1060320

(中央社)