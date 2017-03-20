黎明首次執導 不拍愛情片更懂兄弟情

對於首次執導就選擇槍戰戲，香港四大天王黎明坦言自己不是拍愛情片的材料，更能享受兄弟情。

新浪娛樂報導，由黎明首次執導的電影今天在北京舉行記者會。黎明除了在戲中軋一角外，包括大陸男演員張涵予、台灣男演員王耀慶、大陸模特兒杜鵑等人，在戲中都有吃重角色。

這部電影講述一瓶絕世紅酒的爭奪戰，影片選擇在紅酒故鄉法國取景。

媒體關切，黎明首次拍電影為何選擇槍戰類型？他表示，「我覺得自已並不是一個拍愛情片的材料，我對男人或者兄弟之間的感情更能理解。」

黎明也談及選角，杜鵑是他首先考慮的演員，「因為她本身就是模特，在世界不同地方走過，而且這個故事背景是在法國成長的中國人，所以她很合適。」

杜鵑眼中的黎明堪稱完美，她說：「黎明有品位、又懂紅酒，又那麼帥，給人感覺很值得信賴。」

對於張涵予，黎明表示：「這部電影裡的他是比較逗」，有別於以往的形象。

黎明執導的電影「搶紅」預計5月19日正式上映。1060320

(中央社)