開庭稱司法人員受賄 李全教遭判拘役

前台南市議長李全教因行使偽造文書案遭新竹地檢署起訴，全案審理期間，竟在開庭時指稱對方行賄司法人員才可脫身，經查非事實，新竹地院依誹謗罪判拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，李全教經新竹地檢署起訴涉嫌行使偽造私文書等罪嫌，新竹地方法院於去年4月15日開庭，他在庭中公開指稱「出現一個路人乙，叫做徐XX，回頭來告我偽造文書，最後我要補充，告我的人是一個詐欺背信的慣犯，他是一個身上背了很多案件的人，我本人完全沒有前科，他為什麼這麼多案子老是可以脫手，是因為他慣於使用行賄的手法。」

李全教甚至指出，是在台北地院出庭時，聽到檢察官斥責徐男行賄，辯稱指述徐男行賄是有所本。但新竹地院向台北地院調取偵訊光碟，但全程並未有檢察官斥責徐男行賄之事，甚至不是每個開庭過程都有看到李全教本人出現。

法官認為，李全教已逾55歲，且擔任多次民意代表，應有相當豐富社會經驗與歷練，於開庭時未將調查確認的事實陳述於眾，而發表誹謗言詞，顯然為故意要讓公眾知悉，足以認定其誹謗犯行。

法官認為，李全教在公開法庭中，無憑據即空言指摘徐男行賄司法人員始能脫身等不實事項，損害徐男與司法名譽，犯後矢口否認且未與徐男和解，依誹謗罪判處拘役30天，得易科罰金。1060320

(中央社)