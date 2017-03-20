台北101官方lG上線 拓展數位經濟

台北101總經理陳世明（左起）和台北101發言人劉家豪今天一起宣告官方IG成立。（郭家崴攝）

101風尚書報攤24日至5月14日快閃，首三日買精品專刊套餐101元，含精品專刊＋乾燥花小甜筒組合或造型棉花糖。（郭家崴攝）

台北101拓展持續拓展數位經濟，今（20日）起成立官方IG（ID：taipei101mall_official），連同 17日首次發行的《台北101精品專刊101 TREND春季號》專刊，與24日起至5月14日打造的快閃店「101風尚書報攤」，整合虛實行銷，把通路變成時尚平台。

台北101官網整合臉書、APP、IG，每年有上千萬瀏覽人次，台北101發言人劉家豪說過往周年慶辦Fashion Week花費上千萬元，現在一年發行2次專刊，整合20多萬聯名卡友、社群等可省去一半以上的預算，且擴及族群更廣，至少可觸及3、40萬人以上。

春季號專刊可看到各大時尚精品、珠寶鐘表本季最新趨勢；快閃書報攤馬卡龍配色的棉花糖，突顯春季的粉嫩流行色，並有乾燥花藝、手沖咖啡與手作輕食，並可隨時與不同品牌或媒體合作更新面貌。

此外，因應4月1至4日連假，首次在母親節前辦春假再加碼活動，刷13家指定銀行信用卡，單筆每滿2萬送1000；4月9日前尊榮卡/禮讚卡會員消滿30萬或指定店家60萬，加碼送澎湖喜來登酒店港景豪華雙床住宿貴賓券；聯名卡滿50萬加碼送泰國曼谷五星級Siam Kempinski飯店Deluxe Residence住宿券。

(中時)