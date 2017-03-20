18年來首次外資賣超歐債

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倫敦金融時報報導，受到歐洲央行(ECB)量化寬鬆規模創新高與政治風險升高影響，國際投資人去年對歐債的買氣大幅降溫，導致2016年外資對歐洲政府公債總共賣超1,920億歐元，為歐元面世以來首見賣超。

報導指出，根據ECB的資料，2015年外資對歐洲公債全年買超金額已縮至僅300億歐元，但去年逆轉外賣超1,920億歐元，為1999年以來首度出現外資賣超歐債。

(工商)