傳川普廣佈眼線 確保內閣首長聽命行事

從政治素人到白宮主人，美國地產大亨總統川普為了確定內閣首長忠心不二，聽命行事，精心在各個部會安排政務人員眼線，專門向白宮彙報動態。

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天引述資深政府官員披露，負責監視環境保護署署長普魯特（Scott Pruitt）的政務人員，經常擅自提供上任才4周的普魯特和他的幕僚建議，普魯特憤而把他擋在很多幕僚會議之外。

在五角大廈，監視國防部長馬提斯（Jim Mattis）的是1名前陸戰隊軍官、戰鬥機駕駛員，這名眼線被稱為「政委」。「政委」是前蘇聯時期的官銜，指奉派到軍中單位確保指揮官忠誠的共黨幹部。

華郵引述8名在執政團隊內外的官員表示，川普大多數內閣成員的領導團隊尚未到位，甚至連左右手也沒著落。白宮卻已經成立一個由有影響力資深幕僚組成的小圈圈，負責監視內閣首長的忠誠度。

根據非營利媒體ProPublica根據資訊自由法（Freedom of Information Act）取得的文件，這些頂著資深白宮顧問頭銜的政務人員組成的影子政府，安插在各個部會，辦公地點不是在部長辦公室內就是在旁邊。

華郵引述政府官員報導，這些政務人員不向部長報告，而是直接向白宮副幕僚長狄爾鮑（Rick Dearborn）掌管的內閣事務辦公室（Office of Cabinet Affairs）報告。狄爾鮑的首席助理瑪許伯恩（John Mashburn）每週和這些顧問開一次電話會議。

根據多名知情人士表示，這些幕僚表面上扮演內閣部會和白宮對政策事務的中介角色。背地裡，卻肩負另一項任務，那就是監視內閣首長和他們的左右手是否確實執行總統的政策，未偏離白宮的指示。

前川普競選顧問班奈特（Barry Bennett）說：「尤其在打造一個新政府和政黨輪替時，政策可能大幅變動之際，我想這是聰明的作法。必須要有白宮人馬在現場。因為還沒有資深幕僚，他們的角色就是在這些部門扮演白宮的傳聲筒和耳目。」

這種安排十分罕見。歐巴馬、小布希和柯林頓等前總統也沒這樣安排過。這也有別於傳統守護白宮各項政策的聯絡人安排。批評人士表示，互相競爭的指揮鏈恐造成猜疑、混亂和沒效率，尤其在新內閣首長建立自己的人馬時。

川普和其執政團隊的多數內閣首長沒有長期的關係和親密的個人關係。說明這種結構的官員表示，這也是評估首長忠誠與否之所以這麼重要的原因。

1名要求匿名的官員表示：「很多（內閣首長）來自企業高層...但當你成為部會首長，你不再代表你個人。這對很多這些人來說，是很困難的改變：他們不再擁有完整的自主權。」1060320

(中央社)