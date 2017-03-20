富邦吉祥物Frankie 小騎士拿雙面斧

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職棒富邦悍將隊今天發表吉祥物Frankie（富藍奇），是小騎士造型的虛擬卡通人物，回顧中職歷史，成為少數非動物隊名與吉祥物的隊伍。

根據球團的角色描述，Frankie生日8月16日是獅子座，天生就是領導者，夢想成為球場上的強打者，手持「強棒雙面斧」四處旅行，尋找喜愛棒球的夥伴，在一次的冒險旅途中遇上了富邦悍將，決定加入悍將行列。

富邦吉祥物從一開始傳出龍、鷹或超級英雄，現在終於揭曉，領隊蔡承儒說，Frankie是虛擬人物，不是動物，性別是男生，球季中還會有其他夥伴加入。

富邦以「悍將」為隊名，加入中職歷年較少數的「非動物」隊名家族，先前包括龍、太陽、金剛、兄弟。這次以Frankie為吉祥物，確定不是動物，而是人物。

中華職棒28年來，動物隊名占多數，創始四隊龍、獅、虎、象，1993年起加入鷹、熊，後來兩聯盟合併產生太陽、金剛、眼鏡蛇、暴龍，另外有牛、鯨、桃猿、犀牛。

「悍將」與Frankie加入少數的「非動物」隊名家族，最早「龍」是傳說神獸，後來「太陽」、「金剛」是卡通人物，到2014年起「兄弟」則是一種精神（吉祥物是象）。1060320

(中央社)