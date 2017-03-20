府不評論川習會 強調美國是最重要盟友

外媒報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平研擬4月會面。總統府今天不評論「川習會」，但強調，美國是台灣在國際上最重要的盟友，會持續與美方發展更堅實的合作關係。

外媒報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平研擬4月會面。媒體今天詢問總統府發言人黃重諺，府方是否針對川習會可能談的議題，先跟美方溝通台灣的立場？

黃重諺指出，川習會是美國政府在執行外交政策與相關事務的過程，對於美國的外交政策事務，府方不會評論，但對於區域間的各項情勢發展，府方都會持續保持關注。

他說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，「我們也了解美國政府高度重視東亞地區的和平與穩定，包括持續而良好的台美關係，穩定的東亞區域局勢，對於美國利益都至關重要」，做為國際社會的一員，台灣也會持續與美方發展更堅實的合作關係，包括共同為區域和平穩定與福祉，貢獻力量。1060320

(中央社)