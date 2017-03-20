周小川：陸貨幣政策強調穩健中性

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中國大陸央行行長周小川指出，大陸經濟整體運行良好。從需求側看，消費增長較快，投資保持穩定，經常專案盈餘占GDP比重處於合理區間。從供給側看，供給側結構性改革取得積極進展。中國大陸的貨幣政策將強調「穩健中性」，並繼續採取措施逐步去槓桿。

(旺報)