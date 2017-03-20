沃達豐印度子公司與Idea合組第1大 力抗首富

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因應印度首富祭出超低價攻勢跨足電信市場，英國電信巨頭沃達豐(Vodafone)周一宣布其印度子公司將與印度第3大行動電信業者Idea合併，催生印度電信新一哥，用戶總數高達4億，市占率至少35％。

由於市場盛傳2家大廠洽談合併已好幾個月，因此當消息確定後相關個股股價反而因利多出盡走跌，Idea盤中重挫7％，來到100盧比，沃達豐早盤也挫低約0.2％。

(工商)