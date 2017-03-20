廣州千商店 打造商業「口碑街」
「金碑銀碑不如老百姓的口碑」。 20日，北京路文化核心區管委會和支付寶口碑聯合宣布，全國第一條O2O商業街——口碑街正式落戶北京路，北京路文化核心區管委會主任王衛國在發布會上說到。據悉，雙方將合力，利用大數據和互聯網技術，把北京路—口碑街搭建成基於本地的線上智慧商圈。
打開支付寶APP可以看到，北京路-口碑街目前已經集合近千家商戶，涵蓋北京路、西湖路、惠福東路、禺山路及周邊商場商戶，其中涉及餐飲、服飾、健身、休閒娛樂等多個行業。
基於當前入駐的商場商戶，口碑街已經收集了部分數據。口碑數據顯示，北京路日常消費者中，僅34%是土生土長的廣州人，有22%是外地遊客。不管是老廣、新廣還是遊客，來到北京路最想要知道的，哪家門店最熱門？哪家門店最受消費者喜愛？
「在過去的2-3月，點都德、卡朋西餐、永盈茶餐廳、華輝拉腸都是中餐類最受消費者喜愛的門店；粒上皇、九爺雞、蘇記美食是小吃類的冠、亞、季軍；而平價火鍋傣妹則超越海底撈，成為火鍋品類的人氣王。」口碑廣州運營經理希盈展示了2-3月的口碑榜，對北京路中餐、快餐、休閒茶飲、烘焙、美容、美髮等行業的熱門門店進行了評點，而這也將成為北京路•口碑街的特色之一。
(旺報)
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