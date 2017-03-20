環時總編：房子能早買就早買

近期大陸房價高漲，房市成熱門話題。《環球時報》總編輯胡錫進看到要結婚的年輕人苦惱買不起房子，要生子的人擔心學區房問題，他以過來人經驗分享，「自己住房，沒有賺賠之分，買了心理就踏實了，要舉全家之力付首付房，能早買就早買！」

(旺報)