中國製造崛起 歐美感威脅

「中國製造2025」會取代國際先進製造業在華市場地位嗎？隨著中國製造2025腳步加，歐美等國擔憂中國崛起造成威脅，並於今年兩會期間，頻頻對中國製造提出各種質疑，包括對中國政府斥巨資生產飛機、計算機芯片和電動汽車等自給自足產業充滿戒心。

《環球時報》報導，歐美等國認為，中國製造2025會增添新的不公平競爭因素，特別是進一步完善產業鏈，增加國際市場占有率；但事實上，中國製造業競爭力和先進國家仍有較大差距，相關分析認為，這樣的看法是接收了不完整訊息的誤判。

(旺報)