孫翠鳳領軍！明華園《龍抬頭》24日國家戲劇院璀璨登場

孫翠鳳與鄭雅升領銜主演《龍抬頭》。（明華園提供）

明華園第三代陳昭婷（左）、陳昭賢也參與演出。（明華園提供）

孫翠鳳與陳勝在在《龍抬頭》有許多精彩對手戲。（本報資料照）

《龍抬頭》即將於國家戲劇院璀璨登場。（明華園提供）

明華園將於3月24日起推出2017年新作《龍抬頭》，這部精彩宮廷劇不僅是明華園總團88週年大作，也參與2017台灣國際藝術節，更是國家戲劇院自2016年7月展開整修、完工後的第一檔巨作！最近正忙著排練的明華園當家小生、國寶孫翠鳳，20日受訪時開心表示，這真是天時地利人和的組合，除了明華園藝術家族總動員，培訓了10年的青年軍也都加入演出，「我的女兒、徒弟、乾女兒都演出了，不僅四代同堂也四代同台」！

明華園總團多年來一直致力於台灣傳統戲劇的改革和創新，不斷賦予傳統戲劇新的表演型態與精神，《龍抬頭》由明華園鐵三角－傳統戲劇無敵小生孫翠鳳、歌仔戲第一丑角陳勝在、當家小旦鄭雅升主演，並加入青年軍陳昭婷、陳昭賢、陳子豪、晨翎、李郁真及明華園演藝家族全體演員聯合獻演。

孫翠鳳表示，這是明華園總團首席編導陳勝國挑戰改編自己10多年前的原創作品《王子復仇記》，把經典舊作新編，重新定位並融入新意，加入更多新的角色，不僅製作規模更大，動員人力也更多，演員需求更是繁複，「且參與演出的每位演員就算是二、三線都有戲及其生命力，導演照顧到了每位演員」。

她表示，88週年很不容易，團長陳勝福覺得不用敲鑼打鼓慶祝，但要製作一齣代表這年度、很有可看性的經典大作，歌仔戲本來就不難懂， 加上明華園表演手法一向先進、大膽，敢啟用很多嘗試，例如這次她的女兒陳昭婷就反過來演她的媽媽，戲中兩人成了「母子」。陳昭婷過去都以小旦為主，但團長覺得孩子需要磨練，不能只是演美美的女主角，孫翠鳳說：「這是她第一次演老旦，從年輕演到老。別人不想做的，就從我的孩子先做起！」

孫翠鳳說，女兒第一次挑戰演老旦，竟然對媽媽說「我看妳現在老了的樣子就知道怎麼演」，她不服老，回女兒：「 我沒老，只是年紀大了！」女兒說，演出過程中，想想媽媽教育她們的時候是什麼心情和眼神，有關愛的、慈祥的媽媽眼神，也有要求嚴格時那種凌厲的嚴師眼神，生活裡的媽媽孫翠鳳，成了她角色取材的學習對象。

《龍抬頭》的故事從一場大雨展開，老皇帝修皇陵，卻遇連日大雨，沉溺風水之說的老皇帝，聽了隱士鍾山諫言，下令遣散宮娥300名，其中包含與太子趙頊珠胎暗結的宮女秋月盈（陳昭婷飾），並將名中有「漏」字的王子趙漏（陳勝在飾），削去皇籍逐出宮外。兩位流落民間的王子各自生活，但卻因為兩位皇子性格上的差異，趙漏的樂天知命，秋宮還（孫翠鳳飾）的命運重擔，開啟了截然不同命運之路，命運造化陰錯陽差，經歷華麗宮廷內所發生的王子復仇記。

2017明華園戲劇總團新作《龍抬頭》台北場演出時間：3/24(五)-3/25(六) 19:30、3/25(六)-3/26(日) 14:30。演出地點：國家戲劇院。購票請洽：兩廳院售票系統、7-11、全家、萊爾富超商。

(中時)