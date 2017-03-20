唐獎樂見法治獎得主獲聯合國重用

唐獎2016年法治獎得主阿布爾女士（Louise Arbour）獲任聯合國國際移民事務特別代表，唐獎基金會執行長陳振川感到「與有榮焉」。

陳振川表示，佩服阿布爾女士願意在世界面對艱難挑戰時刻，站到第一線面對問題，擔負重責大任。

根據台灣駐加拿大代表處，阿布爾女士於3月9日被聯合國秘書長任命為國際移民事務特別代表，「此一新職主要是聯合國為因應全球大規模難民及移民流動對各國造成政治、 經濟、 社會及人道等衝擊，對阿布爾女士而言，是繼前南斯拉夫，盧安達及人權問題後的新挑戰,任務艱鉅。」

與阿布爾接觸過多次的陳振川認為，這反映聯合國仰賴她的人道熱誠，法律專業與客觀冷靜處理問題的本領，能夠在紊亂的世界，彰顯法治精神，讓世界更好。

唐獎基金會頒發法治獎給阿布爾，表彰她對國際刑事司法與保障人權，影響深遠且具開創性的貢獻；也表彰她在致力提昇她本國與國際之和平、正義與安全，以及堅持以法治手段，為人類拓展自由的疆界，有振奮人心的傑出表現。

加拿大政府對曾任加拿大最高法院法官、聯合國人權委員會領導人、人道及人權事務經驗豐富的阿布爾擔此重任，表示樂於和聯合國並肩努力，為促進國際合作、面對國際移民的複雜挑戰，而共同奮鬥。

去年6月，這位加拿大律師接受中央社訪問時表示，希望唐獎法治獎能夠鼓舞年輕的法律人，以從事法律專業為榮，「藉此工具，推揚法治，惠及全人類。」

她接受聯合國最新任命後，接受加拿大廣播公司訪問時指出，她要面對的問題源自一個難以逃避的現實：很多人多少是被迫離鄉背井討生活，衍生出短期和長期的經濟移民問題，其中涉及偷渡、非法甚至犯罪等國際移工及戰爭難民問題。

「這是個與日俱增的現象，我們面對的就是這樣一個環境，需要聯合國各會員國以策略思考的高度，共同找出規範（國際移民）的方法，」她說。

阿布爾面對這巨大但重要的挑戰，陳振川和加拿大各界對她有信心，說「我們恭喜她，也祝福她。」1060320

(中央社)