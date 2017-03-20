重大警訊! 陳歐珀：來台旅客增加 消費額度卻衰退10年
面對陸客不來的困境，政府卯力衝刺日韓、歐美、東南亞國家的來客人數，但立法委員陳歐珀今(20)日在立院質詢時指出，雖然來客旅客數有成長，花費卻明顯變少了，消費額度已下滑到10年前的水準，交通部對此警訊應特別關注。
雖然近來有些媒體報導，海關第一線人員指出，陸客來團減少，但是桃園機場、松山機場人聲鼎沸，根本不見旅遊業蕭條的情況。不過立法委員陳歐珀在立院交通委員會指出，交通部觀光局在拓展泰國、南韓、越南旅客雖有建功，日本來客數也有成長，但歷年觀光外匯收入卻表現欠佳。
陳歐珀質詢時依據觀光局的數字表示，去年的成長率是-1.55%，-1.55%的成長率相當於3億美元。2004年旅客每人平均消費額是1373美元，2011年增加到1817美元，但去年卻掉到只有1378美元，等同旅客消費額度退回10年前的水準。
陳歐珀說，觀光客愈來愈多，花費卻愈來愈少，是我觀光業極大的警訊，交通部在拓展來客數時不能掉入人數的迷思，應更加重視觀光外匯下滑的情況。
交通部長賀陳旦應詢表示，「不敢小看陸客縮減造成的衝擊」，交通部會藉此時機，協助台灣旅遊轉型，而近期歐美旅客停留時間增加、日本旅客出現回流，就是一個好的現象。
(中時電子報)
文章來源：陳歐珀臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。