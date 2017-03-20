重大警訊! 陳歐珀：來台旅客增加 消費額度卻衰退10年

立法委員陳歐珀20日在立院質詢時說，雖然來客旅客數有成長，但消費額度卻退到10年前的觀光外匯水準。(取自陳歐珀臉書)

面對陸客不來的困境，政府卯力衝刺日韓、歐美、東南亞國家的來客人數，但立法委員陳歐珀今(20)日在立院質詢時指出，雖然來客旅客數有成長，花費卻明顯變少了，消費額度已下滑到10年前的水準，交通部對此警訊應特別關注。

雖然近來有些媒體報導，海關第一線人員指出，陸客來團減少，但是桃園機場、松山機場人聲鼎沸，根本不見旅遊業蕭條的情況。不過立法委員陳歐珀在立院交通委員會指出，交通部觀光局在拓展泰國、南韓、越南旅客雖有建功，日本來客數也有成長，但歷年觀光外匯收入卻表現欠佳。

陳歐珀質詢時依據觀光局的數字表示，去年的成長率是-1.55%，-1.55%的成長率相當於3億美元。2004年旅客每人平均消費額是1373美元，2011年增加到1817美元，但去年卻掉到只有1378美元，等同旅客消費額度退回10年前的水準。

陳歐珀說，觀光客愈來愈多，花費卻愈來愈少，是我觀光業極大的警訊，交通部在拓展來客數時不能掉入人數的迷思，應更加重視觀光外匯下滑的情況。

交通部長賀陳旦應詢表示，「不敢小看陸客縮減造成的衝擊」，交通部會藉此時機，協助台灣旅遊轉型，而近期歐美旅客停留時間增加、日本旅客出現回流，就是一個好的現象。

(中時電子報)