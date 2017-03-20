廣州力推公設 可望打造800育嬰室
廣州市婦聯主辦了廣州市首批公共場所育嬰室示範點授牌儀式。此次活動是廣州市啟動公共場所育嬰室建設工作以來的首次集中展示，市婦聯主席劉梅出席並發言。
自去年以來，市婦聯牽頭推進全市公共場所育嬰室建設。推動市政府出台全市公共場所育嬰室建設《三年行動計劃》，育嬰室建設被納入2017年市政府十件民生實事，寫進市政府工作報告，到2019年建成800間以上育嬰室。在助推相關政策出台後，市婦聯召集各區婦聯明確2017年的育嬰室建設任務，同時牽頭建設了白雲山、市兒童公園等5間育嬰室。
本次被授牌的10間示範點中既有政府主導新建的，也有企業自籌經費改造的，甚至還有社會機構捐建的，體現育嬰室建設「政府主導、社會參與、市場運作」思路，也為全面鋪開育嬰室建設作出了很好的示範。
此外，廣州市婦聯採取委託第三方社會機構開展監管的模式，與廣州市海珠區母乳愛公益服務中心正式簽訂廣州市公共場所育嬰室監督管理委託協議書，借用社會力量實現對育嬰室的有效監管，確保了育嬰室良好運行。
接下來，市婦聯將按照市政府印發的育嬰室建設三年行動計劃（2017—2019年）要求，全面推動辦事大廳、醫療機構，地鐵站、高鐵站，酒店、寫字樓等場所的育嬰室建設，力爭如期實現公共場所三年全覆蓋。
(旺報)
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